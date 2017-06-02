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BRIEF-Detsky Mir, Europlan included to MICEX and RTS indices as of June 16
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June 2, 2017 / 5:32 AM / 3 months ago

BRIEF-Detsky Mir, Europlan included to MICEX and RTS indices as of June 16

Reuters Staff

1 Min Read

June 2 (Reuters) - MOSCOW EXCHANGE:

* SAID ON THURSDAY THAT IT HAS REVISED THE CONSTITUENT LISTS OF THE MOSCOW EXCHANGE INDICES AS WELL AS FREE FLOATS EFFECTIVE FROM JUNE 16

* EUROPLAN AND DETSKY MIR ORDS WILL BE ADDED TO THE MICEX INDEX AND THE RTS INDEX, WHILE ROSTELECOM AND MECHEL PREFS WILL BE REMOVED

* INTER RAO ORDS WILL BE ADDED TO THE BLUE CHIP INDEX, WHILE TRANSNEFT PREFS WILL BE REMOVED

* DETSKY MIR, TGC-14, SOUTHERN URALS NICKEL PLANT ORDS AND DR OF LENTA LTD. WILL BE ADDED TO THE BROAD MARKET INDEX, WHILE NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM, NGP AND TATTELECOM ORDS WILL BE REMOVED

* TGC-14, SOUTHERN URALS NICKEL PLANT ORDS, MECHEL, ROSTELECOM PREFS AND DR OF LENTA LTD. WILL BE ADDED TO THE SECOND-TIER INDEX, WHILE EUROPLAN, NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM, NGP, TATTELECOM ORDS WILL BE REMOVED

Source text - bit.ly/2rLiH0D

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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