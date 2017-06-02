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BRIEF-Intercontinental International says the acquisition program of own shares will amount EUR 4.2 million
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June 2, 2017 / 6:30 AM / 3 months ago

BRIEF-Intercontinental International says the acquisition program of own shares will amount EUR 4.2 million

Reuters Staff

1 Min Read

June 2 (Reuters) - INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY SA:

* REPORTED ON THURSDAY, THE ACQUISITION PROGRAM OF OWN SHARES FOR THE PERIOD UNTIL 7/4/2018 WILL AMOUNT TO UP TO 10 PERCENT OF TODAY'S PAID-UP SHARE CAPITAL OF THE COMPANY UP TO THE AMOUNT OF 4.2 MILLION EURO

* THE ACQUISITION OF TREASURY SHARES WILL BE MADE AT THE MAXIMUM PURCHASE PRICE OF THE BOOK VALUE OF THE SHARE AND A MINIMUM OF TWO EUROS (2.00), WITH A MAXIMUM DAILY TRADING VOLUME OF 500 SHARES Source text : bit.ly/2s0uzvy

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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