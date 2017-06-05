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BRIEF-CCC adjusts Q1 earnings, narrows Q1 loss
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June 5, 2017 / 6:28 AM / 2 months ago

BRIEF-CCC adjusts Q1 earnings, narrows Q1 loss

1 Min Read

June 5 (Reuters) - CCC SA:

* SAID ON FRIDAY THAT MANAGEMENT BOARD UPHOLDS THE DECISION TO WITHHOLD THE GOODWILL AMORTISATION COMMENCING FROM THE YEAR 2017

* THE MANAGEMENT BOARD DECIDED ALSO TO ADJUST BALANCE SHEET BY WRITING DOWN 251.1 MILLION ZLOTYS RECOGNISED AS UNUTILIZED DEFERRED TAX ASSETS FROM GOODWILL BY REDUCING RETAINED EARNINGS FROM PREVIOUS YEARS

* IT WILL ALSO ADJUST Q1 2017 EARNINGS, REDUCING NET LOSS FROM 47.4 MILLION ZLOTYS TO LOSS OF 37.6 MILLION ZLOTYS

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