BRIEF-CCC adjusts Q1 earnings, narrows Q1 loss

June 5 (Reuters) - CCC SA:
* SAID ON FRIDAY THAT MANAGEMENT BOARD UPHOLDS THE DECISION TO WITHHOLD THE GOODWILL AMORTISATION COMMENCING FROM THE YEAR 2017
* THE MANAGEMENT BOARD DECIDED ALSO TO ADJUST BALANCE SHEET BY WRITING DOWN 251.1 MILLION ZLOTYS RECOGNISED AS UNUTILIZED DEFERRED TAX ASSETS FROM GOODWILL BY REDUCING RETAINED EARNINGS FROM PREVIOUS YEARS
* IT WILL ALSO ADJUST Q1 2017 EARNINGS, REDUCING NET LOSS FROM 47.4 MILLION ZLOTYS TO LOSS OF 37.6 MILLION ZLOTYS
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