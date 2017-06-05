BRIEF-Sygnis announces management changes

June 5 (Reuters) - SYGNIS AG:
* SAYS CO-CEO PILAR DE LA HUERTA TO RESIGN FROM THE MANAGEMENT BOARD AND TO TRANSITION TO THE SUPERVISORY BOARD
* PILAR DE LA HUERTA RESIGNED FROM HER POSITION AS MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD WITH EFFECT OF THE UPCOMING ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING ON JULY 7, 2017
* WITH HER RESIGNATION, HEIKKI LANCKRIET (PREVIOUSLY CO-CEO) WILL BECOME CEO OF SYGNIS AG AND WILL ALSO RETAIN HIS ROLE AS CHIEF SCIENTIFIC OFFICER
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)