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June 5, 2017 / 9:13 AM / in 2 months

BRIEF-Sygnis announces management changes

1 Min Read

June 5 (Reuters) - SYGNIS AG:

* SAYS CO-CEO PILAR DE LA HUERTA TO RESIGN FROM THE MANAGEMENT BOARD AND TO TRANSITION TO THE SUPERVISORY BOARD

* PILAR DE LA HUERTA RESIGNED FROM HER POSITION AS MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD WITH EFFECT OF THE UPCOMING ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING ON JULY 7, 2017

* WITH HER RESIGNATION, HEIKKI LANCKRIET (PREVIOUSLY CO-CEO) WILL BECOME CEO OF SYGNIS AG AND WILL ALSO RETAIN HIS ROLE AS CHIEF SCIENTIFIC OFFICER

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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