BRIEF-AETNA AND COMMUNITY CARE PHYSICIAN NETWORK SIGN COLLABORATIVE AGREEMENT
* AETNA AND COMMUNITY CARE PHYSICIAN NETWORK SIGN COLLABORATIVE AGREEMENT
June 19 AEVIS VICTORIA SA:
* SAID ON SUNDAY SWISS MEDICAL NETWORK SA INCREASES ITS PURCHASE OFFER TO ALL SHAREHOLDERS OF LINDE HOLDING BIEL / BIENNE AG AS A RESULT OF HIRSLANDEN'S OFFER
* OFFER CONTINUES UNTIL JUNE 22, 2017 AT A PRICE OF CHF 3,200 IN AEVIS SHARES OR CHF 3,000 IN CASH
Source text for Eikon:
Further company coverage: [AEVS.S (Gdynia Newsroom)
* AETNA AND COMMUNITY CARE PHYSICIAN NETWORK SIGN COLLABORATIVE AGREEMENT
* Veb leasing signs $1.2 billion agreements for cfm leap engines Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Andrew Callus)