June 22 AS ROMA SPA:
* SAYS EXECUTES AN "AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT"
CONCERNING THE REFINANCING TRANSACTION OF EURO 175 MILLION,
COMPLETED ON FEB. 12, 2015, THROUGH THE EXECUTION OF A SENIOR
SECURED FACILITY LED BY GOLDMAN SACHS, AS "MANDATED LEAD
ARRANGER AND BOOKRUNNER", AND THE RELEVANT SECURITY PACKAGE
* TO EXTEND THE MATURITY DATE OF THE FACILITY TO JUNE 2022
* INCREASES COMMITMENTS OF THE FACILITY AGREEMENT FROM EUR
175 MILLION UP TO EUR 230 MILLION, THE INTEREST RATE REMAINS
UNCHANGED
* THE AMOUNTS ARISING FROM THE TRANSACTION WILL BE USED BY
THE COMPANY TO MEET ITS MANAGEMENT OPERATIONAL NEEDS AND REPAY
THE TRANSACTION COSTS
Source text: reut.rs/2sYBjeu
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)