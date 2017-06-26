June 26 SINNERSCHRADER AG:
* SAID ON SUNDAY ACCENTURE DIGITAL HOLDINGS GMBH IS SEEKING
TO CONCLUDE A DOMINATION AND PROFIT AND LOSS TRANSFER AGREEMENT
WITH SINNERSCHRADER AG
* FOR THIS REASON, ACCENTURE DIGITAL HOLDINGS GMBH HAS ASKED
SINNERSCHRADER AG TO ENTER INTO NEGOTIATIONS WITH IT WITH A VIEW
TO CONCLUDING SUCH AN AGREEMENT AND HAS ANNOUNCED TO SUBMIT A
DRAFT AGREEMENT SHORTLY
* SINNERSCHRADER AG'S MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD
WILL DISCUSS THIS MATTER AFTER THEY WILL HAVE RECEIVED THE DRAFT
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)