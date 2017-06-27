BRIEF-Zoo Digital says group FY revenue rose 42 pct
* FY pretax profit 500,000 USD versus -1.5 million USD loss year ago
June 27 IFUN4ALL SA:
* SAID ON MONDAY THAT "SERIAL CLEANER" GAME TO BE PUBLISHED ON JULY 11 ON PLAYSTATION 4 CONSOLE AND ON JULY 14 ON XBOX ONE CONSOLE AND PC
* PRE-SALE OF GAME TO LAUNCH ON JUNE 27
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* FY pretax profit 500,000 USD versus -1.5 million USD loss year ago
* MANAGEMENT BOARD DOES NOT CONSIDER THE BID PRICE ANNOUNCED BY PIERER INDUSTRIE AG TO BE APPROPRIATE