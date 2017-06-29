June 29H-FARM SPA:
* ANNOUNCED ON WEDNESDAY IT HAS RAISED ITS STAKE IN BIGROCK,
SCHOOL OF COMPUTER GRAPHICS, TO 99 PCT FROM 30 PCT PREVIOUSLY
HELD
* VALUE OF TRANSACTION AT 2.3 MILLION EUROS, OF WHICH 1.9
MILLION EUROS IS PAID IN CASH AND REMAINING PART IN H-FARM
SHARES, RECENTLY ACQUIRED THROUGH TENDER OFFER TRANSACTION(50
PCT AT THE SIGNATURE DATE AND REMAINING 50 PCT AT JULY 15, 2018
WITH OBLIGATION TO LOCK-UP TO 18 AND 24 MONTHS)
* THE CO HAS ALSO ACQUIRED 100 PCT OF ENGLISH INTERNATIONAL
SCHOOL DI ROSÀ
* TRANSACTION VALUE IS 2.5 MILLION EUROS, OF WHICH 2.1
MILLION EUROS IS PAID IN CASH AND REMAINING PART IN H-FARM
SHARES, RECENTLY ACQUIRED THROUGH TENDER OFFER TRANSACTION
(BOUND FOR 50 PCT TO 12 MONTHS AND REMAINING 50 PCT AT 24 MONTHS
Source text: reut.rs/2spjdgQ
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)