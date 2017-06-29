(REPEATS TO ADD RIC FOR SKANSKA AB)
June 29 POYRY OYJ
* PÖYRY PLC: THE CONSORTIUM BETWEEN SKANSKA AND PÖYRY WAS
AWARDED IMPLEMENTATION OF A NEW ROAD SECTION IN FINLAND
* FINNISH TRANSPORT AGENCY SELECTED A CONSORTIUM BETWEEN
SKANSKA INFRA OY AND PÖYRY FINLAND OY TO CONSTRUCT NEW LAHTI
STRETCH OF CITY OF LAHTI'S SOUTHERN RING ROAD
* PROJECT WILL ENCOMPASS INTERCHANGES, TUNNELS AND 12
BRIDGES
* ORDER WILL BE RECOGNISED WITHIN REGIONAL OPERATIONS ORDER
STOCK H2 2017.
* CONTRACT CAN BE SIGNED 14 DAYS AFTER PURCHASE DECISION
PROVIDED NO COMPLAINTS ARE RECEIVED
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)