BRIEF-Athos Venture Capital plans to issue up to 37.4 mln series H shares
* SAID ON FRIDAY THAT ITS SHAREHOLDERS TO VOTE ON JULY 26 ON CAPITAL INCREASE VIA ISSUE OF UP TO 37.4 MILLION SERIES H SHARES AT ISSUE PRICE 0.10 ZLOTY PER SHARE
July 3 VANTAGE DEVELOPMENT SA:
* SAID ON FRIDAY THAT FEDHA SP.Z O.O. REACHED 100 PCT IN THE COMPANY AFTER MANDATORY SQUEEZE OUT ANNOUNCED ON JUNE 20
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SAID ON FRIDAY THAT ITS SHAREHOLDERS TO VOTE ON JULY 26 ON CAPITAL INCREASE VIA ISSUE OF UP TO 37.4 MILLION SERIES H SHARES AT ISSUE PRICE 0.10 ZLOTY PER SHARE
* Lotte says no. of shares in IPO cut to 580 mln from 740.5 mln