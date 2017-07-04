BRIEF-Sprintex appoints Tyrone Jones as CEO
* Announces appointment of Tyrone Jones as chief executive officer
July 4 SANWIL HOLDING
* NO ENTRIES WERE FILED FOR THE SALE OF SHARES OF SANWIL HOLDING IN THE TENDER OFFER ANNOUNCED BY VALUE FIZ SUBFUNDUSZ ON MAY 8, SAID INTERMEDIARY IN TENDER Q SECURITIES SA
* VALUE FIZ SUBFUNDUSZ CURRENTLY OWNS 65.99 PCT OF VOTES IN SANWIL HOLDING AND PLANNED TO REACH 100 PCT OF VOTES
Source text - bit.ly/2tE80xE
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* Announces appointment of Tyrone Jones as chief executive officer
* SCANDIC EXPANDING IN GERMANY - TAKING OVER CENTRAL HOTEL IN FRANKFURT