BRIEF-Galapagos announces new phase 2 study with filgotinib
* NEW PHASE 2 STUDY WITH FILGOTINIB IN NON-INFECTIOUS UVEITIS
July 5 BIOMAXIMA SA:
* SAID ON TUESDAY THAT ITS PRELIM. H1 REVENUE WAS 13.9 MILLION ZLOTYS (EXCLUDING REVENUE FROM ITS UNITS IN ROMANIA)
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* NEW PHASE 2 STUDY WITH FILGOTINIB IN NON-INFECTIOUS UVEITIS
* ONXEO ANNOUNCES POSITIVE PRECLINICAL PROOF OF CONCEPT RESULTS CONFIRMING ASIDNA ACTIVITY VIA SYSTEMIC ADMINISTRATION