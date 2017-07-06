BRIEF-Kotipizza chain's same-store sales increased by 12.3 pct in June
* KOTIPIZZA CHAIN'S SAME-STORE SALES INCREASED BY 12.3 PERCENT IN JUNE
July 6 PLAYWAY SA:
* SAID ON WEDNESDAY THAT IT PLANS TO PUBLISH AT LEAST 11 GAMES TILL SEPT. 30
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* KOTIPIZZA CHAIN'S SAME-STORE SALES INCREASED BY 12.3 PERCENT IN JUNE
* RIGHTS ISSUE PROVIDES THE COMPANY WITH PROCEEDS OF ABOUT SEK 19.6 MILLION BEFORE ISSUE COSTS OF ABOUT SEK 1.2 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)