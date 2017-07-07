BRIEF-Artprice says it has filed a complaint for abuse of market to AMF
* ARTPRICE SAYS IT HAS FILED A COMPLAINT FOR ABUSE OF MARKET TO AMF
July 7 STANUSCH TECHNOLOGIES SA
* PHENOMIND VENTURES SA SK. ANNOUNCES MANDATORY SQUEEZE OUT FOR 246,931 SHARES OF STANUSCH TECHNOLOGIES REPRESENTING 9.43 PCT OF VOTES FOR 3.5 ZLOTY PER SHARE
* PHENOMIND VENTURES SIGNED AN AGREEMENT WITH MACIEJ STANUSCH AND JAN NACIAZEK-WIENIAWSKI AND TOGETHER THEY OWN 90.57 PCT OF VOTES OF STANUSCH TECHNOLOGIES
* PHENOMIND VENTURES OWNS ALONE 71.49 PCT OF VOTES OF STANUSCH TECHNOLOGIES
* ENTRIES TO BE ACCEPTED FROM JULY 7 TILL JULY 12
* INTERMEDIARY IS DOM MAKLERSKI BDM SA Source text: bit.ly/2twI1pj
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* ARTPRICE SAYS IT HAS FILED A COMPLAINT FOR ABUSE OF MARKET TO AMF
* Appoints Yap Chor How as executive director Source text :(http://bit.ly/2tYCdIc) Further company coverage: