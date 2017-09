TABLE-U.S. Oct retail sales rise 0.3 pct

Nov 14 (Reuters) - Commerce Department seasonally adjusted data on U.S. retail sales. Percent Changes: Oct Sep Rev From Aug Jul Oct14/13 Retail Sales 0.3 -0.3 -0.3 0.6 0.3 4.1 Excluding Autos 0.3 0.0 -0.2 0.3 0.2 3.3 Motor vehicles/parts 0.5 -1.2 -0.8 1.8 0.7 7.6 Auto/other motor veh. 0.5 -1.3 -0.8 1.9 0.8 8.3 Furniture/home furn 0.2 0.0 -0.8 1.6 -0.5 1.4 Electronics/appliances -1.6 4.7 3.4 0.5 1.1 1.6 Building/garden equip 0.4 -0.6 -1.1 0.7 -1.0 6.4 Food/beverage 0.2 0.4 0.0 0.5 -0.2 3.3 Grocery stores 0.2 0.4 -0.1 0.5 -0.1 3.0 Health/personal care 0.7 0.4 0.3 0.4 0.3 6.6 Gasoline stations -1.5 -0.8 -0.8 -1.5 0.0 -4.0 Clothing/accessories 0.5 -1.5 -1.2 0.4 0.6 0.4 Sporting goods/hobbies 1.2 0.5 -0.1 0.9 0.7 1.7 General merchandise 0.0 -0.2 0.2 0.2 0.6 2.0 Department stores -0.3 -1.1 0.0 -0.8 0.6 -3.5 Misc store retailers 0.6 -1.7 -0.2 1.1 0.8 0.8 Non-store retailers 1.9 -0.3 -1.1 0.7 0.1 9.1 Food/drink services 0.9 0.7 0.6 0.7 0.5 6.8 Excluding autos/ gasoline/bldg materials/ food services 0.5 0.0 -0.2 0.5 0.2 3.6 Excluding autos/ gasoline 0.6 0.1 -0.1 0.6 0.2 4.4 Billions of Dlrs: Oct Sep Rev From Aug Jul

Oct13 Retail Sales 444.49 443.00 442.69 444.15 441.51 426.81 Excluding Autos 354.83 353.78 353.00 353.86 352.80 343.49 Motor vehicles/parts 89.66 89.22 89.69 90.29 88.71 83.32 Auto/other motor veh. 82.84 82.47 82.97 83.51 81.98 76.47 Furniture/home furn 8.51 8.50 8.31 8.49 8.36 8.40 Electronics/appliances 9.19 9.34 9.23 8.92 8.87 9.05 Building/garden equip 27.60 27.49 27.27 27.64 27.44 25.94 Food/beverage 56.27 56.18 55.90 55.96 55.70 54.47 Grocery stores 50.05 49.92 49.61 49.72 49.48 48.60 Health/personal care 25.49 25.32 25.26 25.22 25.11 23.91 Gasoline stations 43.86 44.52 44.68 44.87 45.55 45.69 Clothing/accessories 21.12 21.02 21.17 21.34 21.26 21.04 Sporting goods/hobbies 7.48 7.39 7.33 7.36 7.29 7.35 General merchandise 55.76 55.73 55.98 55.82 55.71 54.69 Department stores 13.79 13.83 14.04 13.98 14.09 14.29 Misc store retailers 10.07 10.01 10.19 10.18 10.07 9.99 Non-store retailers 40.84 40.08 39.60 40.22 39.95 37.43 Food/drink services 48.65 48.21 48.07 47.85 47.50 45.54 Excluding autos/ gasoline/bldg materials/ food services 241.55 240.32 239.70 240.27 239.04 233.16 Excluding autos/ gasoline 310.97 309.26 308.32 308.99 307.25 297.80 FORECAST: Reuters survey of U.S. economists forecast: U.S. Oct. retail sales +0.2 pct U.S. Oct. retail sales ex-autos +0.2 pct U.S. Oct. retail sales control (ex autos/gasoline/building materials/food services) +0.4 pct NOTES: N/A - not available Year-over-year percent changes for sales excluding autos/gas calculated by Reuters. All dollar amounts calculated by Reuters. All percent changes for sales excluding autos/gasoline/building materials/food services and all dollar amounts calculated by Reuters.