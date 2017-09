Millennium bcp propõe fusão unidade Angola com Atlântico, reforça rácio capital

LISBOA, Oct 8 (Reuters) - O Millennium bcp - maior banco privado português - e a Global Pactum decidiram fundir o Banco Millennium Angola (BMA) com o angolano Banco Privado do Atlântico (BPA), que deverá reforçar o rácio de capital ‘common equity Tier 1’ (CET1) do Millennium bcp em 37 basis points (bp), anunciou o banco.

Adiantou que a “junção das capacidades complementares do BMA e do Atlântico potencia oportunidades de crescimento e maximiza a capacidade de criação de valor em Angola”.

Explicou que esta consolidação possibilitará também “a manutenção da contribuição da atividade em Angola em níveis consentâneos com a ambição do Millennium bcp e retornos sobre o capital investido na ordem dos 20 pct, compensando o abrandamento da economia angolana face aos planos iniciais”.

“Desta operação resulta um impacto positivo estimado de 37 pontos base (pb) no rácio de capital common equity tier I em base phased-in”, frisou o Millennium bcp.

Em Junho de 2015, este rácio já se situava nos 13,1 pct.

A concretização da transação está sujeita à aprovação em Assembleia Geral do BMA e do Atlântico, bem como das entidades regulamentares e de supervisão.

Esta fusão visa reforçar a capacidade de crescimento do Millennium bcp em Angola, que atravessa uma conjuntura adversa, com a queda do preço do petróleo, a desaceleração da economia da China e regras regulatórias angolanas mais duras, como a actual exigência de reservas de caixa de 25 pct sem remuneração, bem como a desvalorização do kwanza.

Assim, o Millennium bcp protege-se também do aperto das regras europeias, após Bruxelas, a partir do início de 2015, ter excluido Angola da lista de países com regulamentação e supervisão equivalentes às da União Europeia (UE).

A alteração destas regras obriga os bancos europeuas a passar a ponderar a 100 pct o risco da dívida pública angolana detida, o crédito concedido ao Estado, bem como as reservas mínimas de caixa junto do Banco Nacional de Angola (BNA), outros depósitos e reportes no banco central.

“Prevê-se que a participação do Millennium bcp na nova entidade venha a situar-se em cerca de 20 pct, com eventuais ajustes posteriores da participação do Millennium bcp a serem valorizados a um múltiplo de 1,6 vezes da situação líquida”, referiu o Millennium bcp.

O BMA é o sexto maior banco do sistema bancário angolano em crédito e o oitavo maior em depósitos, com quotas de mercado de 4 pct e de 3 pct, respetivamente, tendo atingido ativos totais de 287 mil milhões de kwanzas, crédito sobre Clientes de 129 mil milhões de kwanzas e depósitos de Clientes de 204 mil milhões de kwanzas no final de junho de 2015.

O Atlântico é o quinto maior banco em Angola em termos de crédito e de depósitos, com quotas de mercado de 7 pct e de 6 pct, respetivamente.

O ativo do Atlântico atingiu 449 mil milhões de kwanzas em 30 de junho de 2015, com crédito sobre Clientes de 241 mil milhões de kwanzas e depósitos de 353 mil milhões de kwanzas.

As acções do BCP fecharam hoje a cair 1,8 pct, numa tomada de mais-valias, após terem disparado 47 pct nas seis sessões anteriores.