BRIEF-Airbus says has capacity to increase A330 output further

Feb 24 (Reuters) - Airbus Group :
* CEO SAYS WORKING HARD TO REDUCE COSTS TO CONTINUE TO BREAK EVEN ON A380 AT LOWER NUMBER OF ANNUAL DELIVERIES
* CEO SAYS HAS CAPACITY TO INCREASE A330 OUTPUT FURTHER AS REVAMPED A330NEO VERSION COMES ONLINE
* CEO SAYS TAKING ACTIVE INTEREST IN CONSOLIDATION AMONG SUPPLIERS
* CEO SAYS CONFIDENT PRATT & WHITNEY ‘FOCUSING ON THE IMPROVEMENTS (A320NEO) ENGINE NEEDS TO HAVE GOING FORWARD’
* CEO SAYS DECISION TO INCREASE A330 PRODUCTION DOES NOT INCLUDE PLANNED IRANIAN ORDER FOR 45 AIRCRAFT
* STRATEGY CHIEF SAYS INTERESTED IN RAISING STAKE IN MBDA IF PARTNERS READY TO REDUCE STAKES Further company coverage: (Reporting by Paris Newsroom)