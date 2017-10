TABLE-Revisions to building permits-Commerce Dept

Sept 27 (Reuters) - The Commerce Department on Thursday revised U.S. building permit data issued on Sept 19. PCT CHANGE Aug (Prev) July (Prev) Aug‘12/11 (Prev) Permits -1.2 -1.0 6.7 6.7 24.2 24.5 RATES Aug (Prev) July (Prev) Aug‘12/11 (Prev) Permits 801 803 811 811 645 645 PERMITS Aug (Prev) July (Prev) Aug‘12/11 (Prev) Single 511 512 511 511 429 429 Multiple 290 291 300 300 216 216

REGIONAL BREAKDOWN

Pct (Prev) Rate (Prev) Northeast -8.8 -7.7 83 84 Midwest 7.9 7.9 123 123 South 1.2 0.7 409 407 West -7.9 -6.4 186 189

Actual Permits, unadjusted in 1,000s:

Aug (Prev) July (Prev) Aug‘11 (Prev)

78 78 72 72 63 63

NOTE: The data is found at