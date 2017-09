July 2 (Reuters) - Cyfrowy Polsat SA

* Poland’s Cyfrowy Polsat says it launched on Thursday a bond issue worth up to 1 billion zlotys ($265.06 million).

* Cyfrowy’s bonds will be listed on the Warsaw bourse’s debt market Catalyst. Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 3.7728 zlotys) (Reporting by Marcin Goclowski; Editing by Marcin Goettig)