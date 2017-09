April 28(Reuters) - Alten SA :

* Reports Q1 revenue of 421.3 million euros ($477.1 million) vs 382.4 million euros a year ago, up 10.2 pct

* Will realise a positive organic growth in 2016 Source text: bit.ly/1WUMegd Further company coverage: ($1 = 0.8831 euros) (Gdynia Newsroom)