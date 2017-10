TEXT-S&P ratings - Fingrid Oyj

(The following statement was released by the rating agency)

Jan 16 -

===============================================================================

Ratings -- Fingrid Oyj -------------------------------------------- 16-Jan-2013

===============================================================================

CREDIT RATING: AA-/Stable/A-1+ Country: Finland

Primary SIC: Electric and

other services

combined

===============================================================================

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

20-Apr-2011 AA-/A-1+ AA-/A-1+

24-Oct-2007 A+/A-1 A+/A-1

===============================================================================

Issues:

Rating Rating Date

EUR1.50 bil med-term note Prog 05/13/1998: sr

unsecd AA- 20-Apr-2011

EUR26.911 mil 5.20% med-term nts ser 190813/I

due 08/19/2013 AA- 20-Apr-2011

SEK500 mil fltg rate med-term nts due

10/18/2016 AA- 14-Nov-2011

SEK500 mil 3.50% med-term nts due 10/18/2016 AA- 14-Nov-2011

EUR300 mil 3.50% bnds due 04/03/2024 AA- 16-Apr-2012

EURO CP prog auth amt EUR600 mil A-1+ 20-Apr-2011