TEXT-S&P ratings - Malta (Republic of)

(The following statement was released by the rating agency)

Jan 16 -

Ratings -- Malta (Republic of) ------------------------------------ 16-Jan-2013

CREDIT RATING: BBB+/Stable/A-2 Country: Malta

Primary SIC: Sovereign

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

16-Jan-2013 BBB+/A-2 BBB+/A-2

13-Jan-2012 A-/A-2 A-/A-2

Issues:

Rating Rating Date

EUR79.781 mil 7.80% (previously MTL34.25 mil)

bnds due 10/18/2013 BBB+ 16-Jan-2013

EUR163.056 mil 7.80% (previously MTL70 mil)

bnds due 07/15/2018 BBB+ 16-Jan-2013

EUR102.492 mil 6.60% (previously MTL44 mil)

bnds due 09/01/2019 BBB+ 16-Jan-2013

EUR69.881 mil 6.10% (previously MTL30 mil) bnds

due 06/10/2015 BBB+ 16-Jan-2013

EUR24.458 mil 6.60% (previously MTL10.5 mil)

bnds due 12/31/2014 BBB+ 16-Jan-2013

EUR60.564 mil 6.35% (previously MTL26 mil)

bnds due 05/19/2013 BBB+ 16-Jan-2013

EUR71.046 mil 5.10% (previously MTL30.5 mil)

nts ser I due 08/16/2022 BBB+ 16-Jan-2013

EUR69.881 mil 6.45% (previously MTL30 mil) nts

due 07/06/2014 BBB+ 16-Jan-2013

EUR30 mil 6.65% (previously MTL30 mil) nts due

11/26/2016 BBB+ 16-Jan-2013

EUR93.641 mil 5.90% (previously MTL40.2 mil)

nts due 03/25/2015 BBB+ 16-Jan-2013

EUR128.116 mil 4.80% (previously MTL55 mil) nts

due 11/26/2016 BBB+ 16-Jan-2013

EUR139.762 mil 5.00% (previously MTL 60 mil)

nts due 08/08/2021 BBB+ 16-Jan-2013

EUR78.803 mil 5.50% (previously MTL33.83 mil)

nts due 07/06/2023 BBB+ 16-Jan-2013

EUR109.481 mil 5.10% (previously MTL470 mil)

nts due 07/06/2014 BBB+ 16-Jan-2013

EUR4.007 mil 7.00% (previously MTL1.72 mil) nts

due 06/06/2014 BBB+ 16-Jan-2013

EUR22.874 mil 5.90% (previously MTL9.82 mil)

nts ser IIB due 10/09/2015 BBB+ 16-Jan-2013

EUR.676 mil 7.00% (previously MTL0.29 mil) nts

due 12/31/2017 BBB+ 16-Jan-2013

EUR10.342 mil 7.00% (previously MTL 4.44 mil)

nts due 12/31/2017 BBB+ 16-Jan-2013

EUR26.858 mil 5.20% (previously MTL11.53 mil)

nts due 06/10/2020 BBB+ 16-Jan-2013

EUR3.634 bil (previously MTL1.56 bil) T-bills A-2 13-Jan-2012