TEXT-S&P ratings - Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland), (London Branch)

Jan 16 -
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Ratings -- Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. --- 16-Jan-2013
(Rabobank Nederland), (London Branch)
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CREDIT RATING: AA-/Stable/A-1+ Country: United Kingdom
Primary SIC: Commercial banks,
nec
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Credit Rating History:
Local currency Foreign currency
16-Jan-2013 AA-/A-1+ AA-/A-1+
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