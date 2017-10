July 13 (Reuters) - Technikabank

* Moody’s downgrades Technikabank’s deposit ratings to Caa2 from B3; BFSR to E/caa3 ((Bangalore Ratings Team, Hotline: +91 80 4135 5898, Bhanu.priya@thomsonreuters.com, Group id: BangaloreRatings@thomsonreuters.com, Reuters Messaging: Bhanu.Priya.reuters.com@reuters.net)