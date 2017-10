TEXT-S&P ratings - Pakistan (Islamic Republic of)

(The following statement was released by the rating agency)

July 20 -

Ratings -- Pakistan (Islamic Republic of) ------------------------- 20-Jul-2012

CREDIT RATING: B-/Stable/B Country: Pakistan

Primary SIC: Sovereign

Mult. CUSIP6: 464367

Mult. CUSIP6: 695847

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

20-Jul-2012 B-/B B-/B

24-Aug-2009 B-/C B-/C

19-Dec-2008 CCC+/C CCC+/C

14-Nov-2008 CCC+/C CCC/C

06-Oct-2008 B-/C CCC+/C

15-May-2008 BB-/B B/B

Issues:

Rating Rating Date

PKR7.955 bil 11.00% bnds due 08/21/2012 B- 24-Aug-2009

PKR13.17 bil 11.00% bnds due 10/24/2012 B- 24-Aug-2009

PKR2.038 bil 9.00% bnds due 12/31/2012 B- 24-Aug-2009

PKR1.2 bil 9.00% bnds due 03/26/2013 B- 24-Aug-2009

PKR26.094 bil 9.00% bnds due 06/29/2013 B- 24-Aug-2009

PKR6.424 bil 8.00% bnds due 10/06/2013 B- 24-Aug-2009

PKR11.533 bil 8.00% bnds due 11/05/2013 B- 24-Aug-2009

PKR8.453 bil 8.00% bnds due 12/05/2013 B- 24-Aug-2009

PKR3.33 bil 9.00% bnds due 01/20/2019 B- 24-Aug-2009

PKR3.191 bil 10.00% bnds due 01/20/2024 B- 24-Aug-2009

PKR29.197 bil 8.00% bnds due 04/29/2014 B- 24-Aug-2009

PKR3.666 bil 9.00% bnds due 06/10/2019 B- 24-Aug-2009

PKR3.566 bil 10.00% bnds due 06/10/2024 B- 24-Aug-2009

US$800 mil bnds due 03/31/2036 B- 24-Aug-2009

PKR6.753 bil 9.60% bnds due 05/19/2016 B- 24-Aug-2009

PKR3 bil 10.00% bnds due 10/31/2021 B- 24-Aug-2009

PKR4 bil 10.50% bnds due 10/31/2026 B- 24-Aug-2009

US$750 mil 6.875% global bnds due 06/01/2017 B- 24-Aug-2009

PKR557.807 mil nts B 20-Jul-2012