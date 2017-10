TEXT-S&P ratings - Bahrain Mumtalakat Holding Co.

(The following statement was released by the rating agency)

July 20 -

Ratings -- Bahrain Mumtalakat Holding Co. ------------------------- 20-Jul-2012

CREDIT RATING: BBB/Negative/A-2 Country: Bahrain

Primary SIC: General

government, nec

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

20-Jul-2012 BBB/A-2 BBB/A-2

18-Mar-2011 BBB/A-3 BBB/A-3

21-Feb-2011 A-/A-2 A-/A-2

01-Jun-2010 A/A-1 A/A-1

Issues:

Rating Rating Date

US$750 mil 5.00% nts due 06/30/2015 BBB 18-Mar-2011