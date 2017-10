TEXT-S&P ratings - Chimpharm JSC

(The following statement was released by the rating agency)

July 24 -

Ratings -- Chimpharm JSC ------------------------------------------ 24-Jul-2012

CREDIT RATING: B-/Positive/-- Country: Kazakhstan

Primary SIC: Pharmaceutical

preparations

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

24-Jul-2012 B-/-- B-/--

12-Jul-2012 --/-- --/--

Issues:

Rating Rating Date

KZT10 bil bnds due 2017 B- 24-Jul-2012