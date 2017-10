TEXT-S&P ratings - Tokyo Electric Power Co. Inc.

(The following statement was released by the rating agency)

July 31 -

===============================================================================

Ratings -- Tokyo Electric Power Co. Inc. -------------------------- 31-Jul-2012

===============================================================================

CREDIT RATING: B+/Negative/B Country: Japan

Primary SIC: Electric Services

Mult. CUSIP6: 889107

===============================================================================

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

30-May-2011 B+/B B+/B

13-May-2011 BBB/A-2 BBB/A-2

01-Apr-2011 BBB+/A-2 BBB+/A-2

18-Mar-2011 A+/A-1 A+/A-1

27-Jan-2011 AA-/A-1+ AA-/A-1+

===============================================================================

Issues:

Rating Rating Date

¥150 bil 4.75% straight mtg bnds ser 423 due

02/28/2014 BB+ 30-May-2011

¥100 bil 5.00% straight mtg bnds ser 425 due

07/29/2014 BB+ 30-May-2011

¥100 bil 5.05% mtg bnds ser 426 due 11/28/2014 BB+ 30-May-2011

¥150 bil 4.10% mtg bnds ser 428 due 05/29/2015 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 3.45% mtg bnds ser 436 due 11/29/2016 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 3.225% straight mtg bnds ser 440 due

07/28/2017 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 3.075% straight mtg bnds ser 441 due

09/22/2017 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 2.775% straight mtg bnds ser 443 due

12/22/2017 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 2.90% straight mtg bnds ser 446 due

03/23/2018 BB+ 30-May-2011

¥70 bil 2.775% mtg-bckd bnds ser 448 due

04/17/2018 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 2.075% straight mtg bnds ser 455 due

10/23/2018 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 2.05% mtg bnds ser 457 due 11/16/2018 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 2.70% straight mtg bnds ser 459 due

01/29/2019 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 2.80% straight mtg bnds ser 466 due

09/17/2019 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.975% bnds ser 473 due 08/17/2012 BB+ 30-May-2011

¥100 bil 1.10% bnds ser 498 due 12/13/2012 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.115% bnds ser 499 due 12/26/2012 BB+ 30-May-2011

¥100 bil 0.92% 0.92% bnds ser 501 due

02/14/2013 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 0.96% 0.96% bnds ser 502 due 02/27/2013 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 0.775% 0.775% bnds ser 505 due

04/25/2013 BB+ 30-May-2011

¥100 bil 0.675% 0.675% bnds ser 506 due

05/30/2013 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.47% bnds ser 507 due 10/28/2013 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.415% bnds ser 510 due 12/24/2013 BB+ 30-May-2011

EUR1 bil 4.50% bnds ser 4 due 03/24/2014 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.615% bnds ser 511 due 05/28/2014 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.85% bnds ser 513 due 07/28/2014 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.565% bnds ser 514 due 10/29/2014 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.435% bnds ser 515 due 02/10/2015 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.42% bnds ser 516 due 04/27/2015 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.355% bnds ser 517 due 06/15/2015 BB+ 30-May-2011

¥100 bil 1.36% bnds ser 518 due 08/12/2015 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.59% bnds ser 519 due 12/28/2015 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 2.08% bnds ser 520 due 05/31/2016 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.97% bnds ser 521 due 06/27/2016 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 2.06% bnds ser 522 due 08/31/2016 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.88% bnds ser 523 due 09/28/2016 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.795% bnds ser 524 due 03/14/2017 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.73% bnds ser 525 due 03/28/2017 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.78% bnds ser 526 due 05/31/2017 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.50% bnds ser 527 due 05/30/2014 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.905% bnds ser 528 due 06/13/2019 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 2.025% bnds ser 529 due 07/25/2017 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.945% bnds ser 530 due 08/28/2017 BB+ 30-May-2011

¥100 bil 1.845% bnds ser 531 due 09/25/2017 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.75% bnds ser 532 due 09/28/2017 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.55% bnds ser 533 due 10/29/2014 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 2.055% bnds ser 534 due 10/29/2019 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.772% bnds ser 535 due 11/30/2017 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.672% bnds ser 536 due 01/29/2018 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.814% bnds ser 537 due 02/28/2020 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.591% bnds ser 539 due 03/28/2018 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.094% bnds ser 541 due 04/25/2013 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.64% bnds ser 540 due 04/25/2018 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.602% bnds ser 542 due 04/25/2018 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.976% bnds ser 544 due 06/25/2018 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.849% bnds ser 545 due 07/25/2018 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.505% bnds ser 546 due 07/22/2014 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.948% bnds ser 547 due 07/24/2020 BB+ 30-May-2011

¥60 bil 2.347% bnds ser 548 due 09/29/2028 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 1.699% bnds ser 549 due 10/17/2018 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 2.401% bnds ser 551 due 11/28/2028 BB+ 30-May-2011

¥30 bil 1.202% bnds ser 552 due 12/19/2013 BB+ 30-May-2011

¥50 bil 2.205% bnds ser 553 due 02/27/2029 BB+ 30-May-2011

¥30 bil 1.113% 6-year bnds ser 555 due

05/29/2015 BB+ 30-May-2011

¥30 bil 1.608% 10-year bnds ser 554 due

05/29/2019 BB+ 30-May-2011

¥30 bil 0.923% bnds ser 557 due 07/16/2015 BB+ 30-May-2011

¥30 bil 1.63% bnds ser 556 due 07/16/2021 BB+ 30-May-2011

¥30 bil 1.425% bnds ser 558 due 09/30/2019 BB+ 30-May-2011

¥30 bil 1.377% bnds ser 559 due 10/29/2019 BB+ 30-May-2011

¥35 bil 2.114% bnds ser 560 due 12/10/2029 BB+ 30-May-2011

CHF300 mil 2.125% bnds ser 17 due 03/24/2017 BB+ 30-May-2011

¥40 bil 1.48% bnds ser 562 due 04/28/2020 BB+ 30-May-2011

¥30 bil 0.643% bnds ser 561 due 04/28/2015 BB+ 30-May-2011

¥25 bil 2.366% bnds ser 564 due 05/28/2040 BB+ 30-May-2011

¥30 bil 1.39% bnds ser 563 due 05/28/2020 BB+ 30-May-2011

¥30 bil 1.313% bnds ser 565 due 06/24/2020 BB+ 30-May-2011

¥30 bil 1.222% bnds ser 566 due 07/29/2020 BB+ 30-May-2011

¥20 bil 1.958% bnds ser 567 due 07/29/2030 BB+ 30-May-2011

¥30 bil 1.155% bnds ser 568 due 09/08/2020 BB+ 30-May-2011

JAPANESE CP prog auth amt ¥800 bil B 30-May-2011