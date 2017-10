TEXT-S&P ratings - Japan Prime Realty Investment Corp.

(The following statement was released by the rating agency)

Ratings -- Japan Prime Realty Investment Corp. -------------------- 01-Aug-2012

CREDIT RATING: A/Stable/A-1 Country: Japan

Primary SIC: Real estate

investment

trusts

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

16-Jan-2008 A/A-1 A/A-1

29-Oct-2003 A-/A-2 A-/A-2

Issues:

Rating Rating Date

¥5 bil nts ser 3 due 02/12/2014 A 16-Jan-2008

¥5 bil nts ser 6 due 11/04/2014 A 16-Jan-2008

¥4.5 bil nts ser 7 due 12/14/2026 A 16-Jan-2008

¥6 bil 2.10% bnds ser 9 due 07/23/2014 A 16-Jan-2008

¥6 bil 1.68% bnds ser 11 due 03/12/2015 A 05-Mar-2010

¥7 bil 1.27% bnds ser 12 due 05/21/2015 A 14-May-2010

¥2 bil 1.34% bnds ser 14 due 10/25/2018 A 18-Oct-2011

¥7 bil 0.95% bnds ser 13 due 10/25/2016 A 18-Oct-2011