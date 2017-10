TEXT-S&P ratings - EVN AG

(The following statement was released by the rating agency)

Aug 02 -

Ratings -- EVN AG ----------------------------------------02-Aug-2012

CREDIT RATING: BBB+/Stable/-- Country: Austria

Primary SIC: Electric and

other services

combined

Mult. CUSIP6: 269265

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

02-Aug-2012 BBB+/-- BBB+/--

30-Mar-2009 A-/-- A-/--

Issues:

Rating Rating Date

¥8 bil 5.20% bnds due 09/01/2014 BBB+ 02-Aug-2012

¥12 bil 3.13% nts due 01/09/2024 BBB+ 02-Aug-2012

CHF250 mil 3.625% Tranche 1 med-term nts ser 2

due 02/20/2014 BBB+ 02-Aug-2012

EUR150 mil 5.25% med-term nts ser 5 due

06/23/2017 BBB+ 02-Aug-2012

EUR28.5 mil 5.00% med-term nts ser 4 due

03/11/2016 BBB+ 02-Aug-2012

EUR2 bil med-term note Prog 03/03/2011: sr

unsecd BBB+ 02-Aug-2012

EUR300 mil 4.25% med-term nts due 04/13/2022 BBB+ 02-Aug-2012