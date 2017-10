TEXT-S&P ratings - Japan Tobacco Inc.

(The following statement was released by the rating agency)

Aug 03 -

Ratings -- Japan Tobacco Inc. ------------------------------------- 03-Aug-2012

CREDIT RATING: A+/Positive/-- Country: Japan

Primary SIC: Tobacco stemming

and redrying

Mult. CUSIP6: 471105

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

13-Mar-2007 A+/-- A+/--

17-Jun-1999 AA-/-- AA-/--

Issues:

Guarantor(s) : Japan Tobacco Inc.

Rating Rating Date

US$5 bil med-term note Prog 09/05/2003: sr

secd A+ 13-Mar-2007

¥100 bil 1.128% bnds ser 5 due 06/03/2014 A+ 29-May-2009