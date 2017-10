TEXT-S&P ratings - Asahi Glass Co. Ltd.

(The following statement was released by the rating agency)

Aug 09 -

Ratings -- Asahi Glass Co. Ltd. ----------------------------------- 09-Aug-2012

CREDIT RATING: A-/Stable/A-2 Country: Japan

Primary SIC: Flat glass

Mult. CUSIP6: 043393

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

09-Aug-2012 A-/A-2 A-/A-2

07-Apr-2005 A/A-1 A/A-1

Issues:

Rating Rating Date

¥15 bil 1.28% bnds ser 7 due 10/17/2012 A- 09-Aug-2012

¥20 bil 0.67% 0.67% bnds ser 8 due 06/03/2013 A- 09-Aug-2012

¥20 bil 1.35% bnds ser 10 due 09/13/2012 A- 09-Aug-2012

¥30 bil 1.943% bnds ser 12 due 01/29/2019 A- 09-Aug-2012

¥40 bil 1.278% bnds ser 11 due 01/29/2014 A- 09-Aug-2012

JAPANESE CP prog auth amt ¥150 bil A-2 09-Aug-2012