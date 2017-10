TEXT-S&P ratings - Samsung Electronics Co. Ltd.

(The following statement was released by the rating agency)

Ratings -- Samsung Electronics Co. Ltd. --------------------------- 13-Aug-2012

CREDIT RATING: A/Positive/A-1 Country: Korea, Republic

Mult. CUSIP6: 796050

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

24-Jan-2006 A/A-1 A/A-1

22-Nov-2002 A-/A-2 A-/A-2

Issues:

Rating Rating Date

US$100 mil 7.70% deb due 10/02/2027 A 24-Jan-2006