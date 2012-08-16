TEXT-S&P ratings - UBS AG (Jersey Branch)

Aug 16 -
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Ratings -- UBS AG (Jersey Branch) --------------------------------- 16-Aug-2012
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CREDIT RATING: A/Stable/A-1 Country: Jersey
Primary SIC: Commercial banks,
nec
Mult. CUSIP6: 90261K
Mult. CUSIP6: 90261T
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Credit Rating History:
Local currency Foreign currency
29-Nov-2011 A/A-1 A/A-1
19-Dec-2008 A+/A-1 A+/A-1
01-Apr-2008 AA-/A-1+ AA-/A-1+
01-Oct-2007 AA/A-1+ AA/A-1+
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