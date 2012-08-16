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TEXT-S&P ratings - UBS Ltd.
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#Credit Markets
August 16, 2012 / 1:35 PM / 5 years ago

TEXT-S&P ratings - UBS Ltd.

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 16 -

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Ratings -- UBS Ltd. ----------------------------------------------- 16-Aug-2012

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CREDIT RATING: A/Stable/A-1 Country: United Kingdom

Primary SIC: Commercial banks,

nec

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Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

29-Nov-2011 A/A-1 A/A-1

19-Dec-2008 A+/A-1 A+/A-1

01-Apr-2008 AA-/A-1+ AA-/A-1+

01-Oct-2007 AA/A-1+ AA/A-1+

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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