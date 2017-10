TEXT-S&P ratings - Technicolor S.A.

(The following statement was released by the rating agency)

Aug 23 -

Ratings -- Technicolor S.A. --------------------------------------- 23-Aug-2012

CREDIT RATING: B/Stable/B Country: France

Primary SIC: Radio

broadcasting

stations

Mult. CUSIP6: 88509V

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

23-Aug-2012 B/B B/B

29-Mar-2011 B-/B B-/B

20-Oct-2010 CCC+/C CCC+/C

01-Jun-2010 CCC-/C CCC-/C

01-Dec-2009 D/D D/D

07-May-2009 SD/SD SD/SD

29-Jan-2009 CC/C CC/C

02-Dec-2008 B/B B/B

04-Aug-2008 B+/B B+/B

20-May-2008 BB-/B BB-/B

11-Mar-2008 BB/B BB/B

Issues:

Rating Rating Date

EUR188.45 mil var rate Term A1 bank ln due

12/31/2017 B 23-Aug-2012

US$321.775 mil var rate Term B2 bank ln due

12/31/2017 B 23-Aug-2012

£5.988 mil 9.55% Series B1 nts due 12/31/2016 B 23-Aug-2012

US$153.226 mil var rate Term A2 bank ln due

12/31/2017 B 23-Aug-2012

US$390.568 mil 9.35% Series A2 nts due

12/31/2017 B 23-Aug-2012

EUR92.464 mil 9.00% Series C2, nts due

12/31/2017 B 23-Aug-2012

EUR44 mil 9.00% Series C1 nts due 12/31/2016 B 23-Aug-2012

£12.575 mil 9.55% Series B2 nts due 12/31/2017 B 23-Aug-2012

EUR395.746 mil var rate Term B1 bank ln due

12/31/2017 B 23-Aug-2012

US$185.985 mil 9.35% Series A1 nts due

12/31/2016 B 23-Aug-2012