TEXT-S&P ratings - Pioneer Corp.

Aug 24 -

Ratings -- Pioneer Corp. ------------------------------------------ 24-Aug-2012

CREDIT RATING: No public ratings. Country: Japan

Primary SIC: Household audio

and video

equipment

Mult. CUSIP6: 723646

Mult. CUSIP6: 723657

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

24-Aug-2012 NR/-- NR/NR

06-Jul-2011 BB-/-- BB-/NR

07-May-2009 B+/-- B+/NR

13-Feb-2009 BB-/-- BB-/NR

01-Jul-2008 BB+/-- BB+/NR

