TEXT-S&P ratings - Sharp Corp.

(The following statement was released by the rating agency)

Aug 31 -

Ratings -- Sharp Corp. -------------------------------------------- 31-Aug-2012

CREDIT RATING: BB+/Watch Neg/B Country: Japan

Primary SIC: Household

appliances, nec

Mult. CUSIP6: 819882

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

31-Aug-2012 BB+/B BB+/B

03-Aug-2012 BBB/A-2 BBB/A-2

03-Feb-2012 BBB+/A-2 BBB+/A-2

11-May-2011 A-/A-2 A-/A-2

Issues:

Rating Rating Date

¥200 bil zero cpn conv bnds ser 20 due

09/30/2013 BB+/WatchN 31-Aug-2012

¥10 bil 2.068% bnds ser 23 due 03/19/2019 BB+/WatchN 31-Aug-2012

¥30 bil 1.423% bnds ser 22 due 03/19/2014 BB+/WatchN 31-Aug-2012

¥100 bil 0.846% bnds ser 24 due 09/16/2014 BB+/WatchN 31-Aug-2012

¥20 bil 1.141% bnds ser 25 due 09/16/2016 BB+/WatchN 31-Aug-2012

¥30 bil 1.604% bnds ser 26 due 09/13/2019 BB+/WatchN 31-Aug-2012

JAPANESE CP prog auth amt ¥500 bil B/WatchN 31-Aug-2012