TEXT-S&P ratings - Korea National Oil Corp.

(The following statement was released by the rating agency)

Sept 17 -

Ratings -- Korea National Oil Corp. ------------------------------- 17-Sep-2012

CREDIT RATING: Country: Korea, Republic

Of

Local currency AA-/Stable/--

Foreign currency A+/Stable/-- Primary SIC: Oil and gas

exploration

services

Mult. CUSIP6: 50065L

Mult. CUSIP6: 50065W

Mult. CUSIP6: 50065X

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

17-Sep-2012 AA-/-- A+/--

12-Nov-2009 A+/-- A/--

Issues:

Rating Rating Date

US$1 bil 5.375% bnds due 07/30/2014 A+ 17-Sep-2012

US$700 mil 2.875% med-term nts due 11/09/2015 A+ 17-Sep-2012

US$150 mil 2.77% med-term nts ser

KNOC-110411-USD-3Y due 04/11/2014 A+ 17-Sep-2012

SGD100 mil 3.15% med-term nts ser

KNOC-110216-SGD-5Y due 02/16/2016 A+ 17-Sep-2012

HKD470 mil 2.53% med-term nts ser

KNOC-110225-HKD-3Y due 02/25/2014 A+ 17-Sep-2012

HKD780 mil 3.40% med-term nts ser

KNOC-110215-HKD-5Y due 02/15/2016 A+ 17-Sep-2012

HKD390 mil 4.50% med-term nts ser

KNOC-110304-HKD-10Y due 03/04/2021 A+ 17-Sep-2012

CHF325 mil 2.625% med-term nts ser

KNOC-120516-CHF-5Y due 05/12/2016 A+ 17-Sep-2012

HKD500 mil 4.38% med-term nts ser

KNOC-110208-HKD-10Y due 02/08/2021 A+ 17-Sep-2012

US$6 bil med-term note Prog 09/09/2011: sr

unsecd A+ 17-Sep-2012

US$1 bil 4.00% med-term nts due 10/27/2016 A+ 17-Sep-2012

HKD637 mil 3.20% med-term nts ser 11 due

12/22/2016 A+ 17-Sep-2012

HKD390 mil 3.95% med-term nts due 02/10/2022 A+ 17-Sep-2012

CHF300 mil 1.875% med-term nts ser 13 due

03/08/2017 A+ 17-Sep-2012

US$1 bil 3.125% med-term nts due 04/03/2017 A+ 17-Sep-2012