TEXT-S&P ratings - Tokyo Gas Co. Ltd.

(The following statement was released by the rating agency)

Sept 28 -

===============================================================================

Ratings -- Tokyo Gas Co. Ltd. ------------------------------------- 28-Sep-2012

===============================================================================

CREDIT RATING: AA-/Negative/A-1+ Country: Japan

Primary SIC: Gas production

and/or

distribution

Mult. CUSIP6: 889115

===============================================================================

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

28-Sep-2012 AA-/A-1+ AA-/A-1+

28-Jan-2011 AA-/-- AA-/--

===============================================================================

Issues:

Rating Rating Date

¥30 bil 4.00% bnds ser 16 due 05/31/2016 AA- 28-Jan-2011

¥30 bil 2.625% bnds ser 17 due 06/11/2018 AA- 28-Jan-2011

¥20 bil 1.01% bnds ser 23 due 06/09/2023 AA- 28-Jan-2011

¥30 bil 1.41% bnds ser 24 due 12/02/2013 AA- 28-Jan-2011

¥20 bil 1.59% bnds ser 25 due 05/27/2014 AA- 28-Jan-2011

¥10 bil 2.29% bnds ser 26 due 05/27/2024 AA- 28-Jan-2011

¥10 bil 2.14% bnds ser 27 due 03/03/2025 AA- 28-Jan-2011

¥20 bil 2.29% bnds ser 28 due 06/15/2027 AA- 28-Jan-2011

¥10 bil 1.40% bnds ser 29 due 12/07/2015 AA- 28-Jan-2011

¥20 bil 1.658% bnds ser 30 due 05/29/2015 AA- 28-Jan-2011

¥30 bil 1.405% bnds ser 31 due 12/18/2019 AA- 28-Jan-2011

¥20 bil 2.135% bnds ser 32 due 09/24/2040 AA- 28-Jan-2011

¥20 bil 1.203% bnds ser 33 due 09/24/2020 AA- 28-Jan-2011