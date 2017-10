TEXT-S&P ratings - Vodokanal St. Petersburg

(The following statement was released by the rating agency)

Ratings -- Vodokanal St. Petersburg ------------------------------- 06-Mar-2012

CREDIT RATING: BB+/Stable/B Country: Russia

Primary SIC: Water Supply

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

06-Mar-2012 BB+/B BB+/B

30-Jun-2009 BB+/B-1 BB+/B-1

13-Mar-2008 BBB-/A-3 BBB-/A-3

Issues:

Rating Rating Date

EUR17.5 mil adj rate EIB bank ln due 03/26/2024 BB+ 30-Jun-2009

EUR25 mil adj rate NIB bank ln due 03/26/2024 BB+ 30-Jun-2009

EUR17.5 mil adj rate EBRD bank ln due

03/26/2024 BB+ 30-Jun-2009