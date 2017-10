TEXT-S&P ratings - Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg - Foerderbank (L-Bank)

(The following statement was released by the rating agency)

March 07 -

Ratings -- Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg - Foerderbank (L-Ban 07-Mar-2012

CREDIT RATING: AAA/Stable/A-1+ Country: Germany

Primary SIC: Commercial banks,

nec

Mult. CUSIP6: 514890

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

07-Mar-2012 AAA/A-1+ AAA/A-1+

6-Dec-2004 AA+/A-1+ AA+/A-1+

Issues:

Guarantor(s) : Baden-Wuerttemberg (State of)

Rating Rating Date

