TEXT-S&P ratings - F. van Lanschot Bankiers N.V.

(The following statement was released by the rating agency)

Oct 04 -

===============================================================================

Ratings -- F. van Lanschot Bankiers N.V. -------------------------- 04-Oct-2012

===============================================================================

CREDIT RATING: A-/Negative/A-2 Country: Netherlands

Primary SIC: Commercial banks,

nec

===============================================================================

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

02-Sep-2009 A-/A-2 A-/A-2

20-Jun-2006 A/A-1 A/A-1

===============================================================================

Issues:

Rating Rating Date

EUR5 bil med-term note Prog 10/23/2003: sr

unsecd A- 02-Sep-2009

EUR60 mil fltg rate nts due 08/20/2013 A- 02-Sep-2009

EUR50 mil var rate med-term nts due

03/09/2015 A- 02-Sep-2009

EUR20 mil fltg rate med-term nts ser 4 due

10/01/2013 A- 23-Mar-2010

EUR400 mil 3.50% med-term nts ser 30 due

04/02/2013 A- 26-Apr-2010

EUR500 mil 4.625% med-term nts due 04/22/2014 A- 14-Apr-2011

CHF250 mil 2.125% med-term nts due 04/04/2016 A- 25-Sep-2012

EUR5 bil med-term note Prog 10/23/2003: sub BBB+ 02-Sep-2009

EUR200 mil fltg rate step-up callable sub nts

due 02/17/2016 BBB+ 02-Sep-2009

EUR5 bil med-term note Prog 10/23/2003: jr sub BBB 08-Dec-2011

EUR165 mil var rate jr sub callable perp tier 1

cap secs BBB 08-Dec-2011

EUR150 mil var rate fxd/fltg rate jr sub

callable perp cap secs hybrid BBB 08-Dec-2011

EUR5 bil med-term note Prog 10/23/2003: S-T

debt A-2 02-Sep-2009