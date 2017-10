TEXT-S&P ratings - NIBC Bank N.V.

(The following statement was released by the rating agency)

Oct 04 -

Ratings -- NIBC Bank N.V. ----------------------------------------- 04-Oct-2012

CREDIT RATING: BBB-/Negative/A-3 Country: Netherlands

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

08-Dec-2011 BBB-/A-3 BBB-/A-3

24-Sep-2009 BBB/A-2 BBB/A-2

18-Mar-2008 BBB+/A-2 BBB+/A-2

Issues:

Guarantor(s) : Netherlands (The) (State of) (Unsolicited Ratings)

Rating Rating Date

US$5 bil med-term note Prog 04/07/2009: sr

unsecd AAA 27-Apr-2009

US$1 bil med-term nts due 12/02/2014 AAA 16-Dec-2009

US$2 bil 2.80% med-term nts due 12/02/2014 AAA 16-Dec-2009

EUR35.00 bil med-term note Prog 09/10/1992: sr

unsecd BBB- 08-Dec-2011

EUR34.5 mil zero cpn callable bnds due

03/16/2039 BBB- 08-Dec-2011

¥4 bil hybrid fxd/index-linked nts due

11/07/2013 BBB- 08-Dec-2011

¥3 bil 2.50% callable bnds due 06/24/2033 BBB- 08-Dec-2011

EUR50 mil var rate curr-linked nts due

12/19/2013 BBB- 08-Dec-2011

EUR20 mil fltg rate bnds due 03/25/2014 BBB- 08-Dec-2011

US$36 mil var rate FX/reverse FRN hybrid nts

due 06/17/2014 BBB- 08-Dec-2011

EUR19.5 mil var rate /inverse-step frn nts due

12/01/2014 BBB- 08-Dec-2011

EUR50 mil var rate callable range issue linked

to CMS bnds due 12/22/2014 BBB- 08-Dec-2011

EUR125 mil var rate FX/Step-up reverse fltg

callable nts due 01/19/2015 BBB- 08-Dec-2011

EUR80 mil var rate reverse fltg rate callable

med-term nts due 02/04/2015 BBB- 08-Dec-2011

EUR33.791 mil 4.79045% partly paid/partly

reimbursed bnds ser 1341 due 12/17/2043 BBB- 08-Dec-2011

EUR28.2 mil var rate med-term nts ser 1154 due

03/22/2014 BBB- 08-Dec-2011

US$25 mil var rate med-term nts due 02/24/2015 BBB- 08-Dec-2011

EUR25 mil fltg rate med-term nts ser 1164 due

04/07/2019 BBB- 08-Dec-2011

EUR25.639 mil zero cpn med-term nts due

02/04/2034 BBB- 08-Dec-2011

AUD3 bil med-term note Prog 02/10/2006: sr

unsecd BBB- 08-Dec-2011

EUR10 mil fltg rate nts due 05/16/2016 BBB- 08-Dec-2011

US$25 mil var rate CMS linked med-term nts ser

1471 due 03/17/2021 BBB- 08-Dec-2011

EUR33.45 mil zero cpn med-term nts due

11/05/2013 BBB- 08-Dec-2011

US$30 mil fltg rate med-term nts due

09/12/2016 BBB- 08-Dec-2011

HKD200 mil 4.561% med-term nts due 11/30/2016 BBB- 08-Dec-2011

EUR300 mil 4.50% med-term nts due 11/11/2013 BBB- 01-May-2012

EUR200 mil fltg rate med-term nts due

05/22/2015 BBB- 21-May-2012

EUR300 mil fltg rate med-term nts ser 1704 due

06/04/2015 BBB- 01-Jun-2012

EUR35.00 bil med-term note Prog 09/10/1992:

sub BB+ 08-Dec-2011

EUR8.692 mil fltg rate sub nts due 12/30/2013 BB+ 08-Dec-2011

EUR100 mil var rate FX/collared fltg hybrid

callable sub nts due 02/21/2040 BB+ 08-Dec-2011

AUD3 bil med-term note Prog 02/10/2006: sub BB+ 08-Dec-2011

US$200 mil perp callable hybrid due 12/11/2013 BB 23-Sep-2010

US$100 mil var rate fxd/cms-linked callable

Tier I perp hybrid BB 23-Sep-2010

EUR100 mil var rate to fltg rate jr sub

callable perp hybrid BB 23-Sep-2010

US$150 mil 7.625% callable perp hybrid BB 23-Sep-2010

US$5 bil med-term note Prog 04/07/2009: S-T

debt A-1+ 27-Apr-2009

EUR35.00 bil med-term note Prog 09/10/1992:

S-T debt A-3 08-Dec-2011

EURO CP prog auth amt EUR3 bil A-3 08-Dec-2011

EUR1.5 bil CD PROGRAM A-3 08-Dec-2011