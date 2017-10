TEXT-S&P ratings - Banque Internationale a Luxembourg

(The following statement was released by the rating agency)

Oct 08 -

===============================================================================

Ratings -- Banque Internationale a Luxembourg --------------------- 08-Oct-2012

===============================================================================

CREDIT RATING: A-/Stable/A-2 Country: Luxembourg

Primary SIC: Commercial banks,

nec

===============================================================================

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

06-Oct-2011 A-/A-2 A-/A-2

19-Dec-2008 A/A-1 A/A-1

07-Oct-2008 A+/A-1 A+/A-1

29-Sep-2008 AA-/A-1+ AA-/A-1+

===============================================================================

Issues:

Rating Rating Date

EUR10 bil med-term note Prog 11/06/1995: sr

unsecd A- 06-Oct-2011

¥3 bil var/fixed rate power reverse dual curr

nts ser 150 due 08/27/2014 A- 06-Oct-2011

¥3 bil var rate callable nts ser 240 due

03/15/2016 A- 06-Oct-2011

¥4 bil Capped callable fxd/index-linked nts ser

327 due 03/27/2017 A- 06-Oct-2011

¥3 bil FX/swap-rate linked callable med-term

nts ser 714 due 06/24/2014 A- 06-Oct-2011

AUD42.6 mil step up callable med-term nts ser

746 due 08/06/2014 A- 06-Oct-2011

US$36 mil zero cpn callable med-term nts ser

795 due 12/02/2024 A- 06-Oct-2011

¥10 bil var rate med-term nts ser 1 due

11/30/2015 A- 06-Oct-2011

¥5 bil 5.51% med-term nts due 07/25/2016 A- 06-Oct-2011

¥5 bil 3.50% med-term nts ser 135 due

06/28/2019 A- 06-Oct-2011

US$26.59 mil var rate fxd/inverse fltg rate

capped automatic redemption med-term nts ser

1135 due 08/30/2015 A- 06-Oct-2011

US$27 mil var rate callable range accrual

med-term nts ser 899 due 04/04/2017 A- 06-Oct-2011

US$35.1 mil var rate callable corridor

med-term nts ser 210 due 04/11/2017 A- 06-Oct-2011

US$58.7 mil var rate callable fxd/yield curve

range accrual nts ser 1041 due 07/27/2020 A- 06-Oct-2011

US$31.26 mil var rate Non-call/6 months

callable power yield curve med-term nts ser

1324 due 02/10/2021 A- 06-Oct-2011

EUR40 mil var rate curr linked med-term nts due

12/07/2017 A- 06-Oct-2011

US$30 mil 6.35% med-term nts due 03/07/2028 A- 06-Oct-2011

US$108.8 mil zero cpn callable med-term nts due

05/02/2028 A- 06-Oct-2011

US$50 mil var rate callable med-term nts due

06/05/2018 A- 06-Oct-2011

¥500 mil step up med-term nts ser 2225 due

09/25/2018 A- 06-Oct-2011

US$50 mil var rate callable med-term nts ser

2096 due 06/06/2018 A- 06-Oct-2011

US$111 mil zero cpn callable med-term nts due

05/02/2028 A- 06-Oct-2011

US$25 mil var rate range accrual med-term nts

due 03/11/2014 A- 06-Oct-2011

US$25 mil 5.84% med-term nts due 05/29/2014 A- 06-Oct-2011

US$74 mil fltg rate med-term nts ser 1386 due

03/28/2026 A- 06-Oct-2011

¥5 bil var rate med-term nts ser 922 due

04/27/2015 A- 06-Oct-2011

¥5 bil fltg rate med-term nts ser 1069 due

07/28/2015 A- 06-Oct-2011

¥3 bil var rate med-term nts ser 1199 due

10/12/2017 A- 06-Oct-2011

¥1.6 bil step up callable med-term nts ser 1081

due 10/08/2015 A- 06-Oct-2011

¥3 bil var rate nts ser 1831 due 08/28/2037 A- 06-Oct-2011

EUR10 bil med-term note Prog 11/06/1995: sub BBB- 11-May-2012

US$150 mil fltg rate /step-up callable sub nts

ser 1445 due 05/16/2016 BBB- 11-May-2012

CHF100 mil 2.75% /fltg rate callable sub nts

ser 1450 due 06/14/2016 BBB- 11-May-2012

EUR225 mil var rate perp cap hybrid C 11-May-2012

EURO CP prog auth amt US$6 bil A-2 06-Oct-2011

EUR10 bil med-term note Prog 11/06/1995: S-T

debt A-2 06-Oct-2011