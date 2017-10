TEXT-S&P ratings - Captain Bidco SAS

(The following statement was released by the rating agency)

March 13 -

Ratings -- Captain Bidco SAS -------------------------------------- 13-Mar-2012

CREDIT RATING: B/Stable/-- Country: France

Primary SIC: Steel investment

foundries

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

13-Mar-2012 B/-- B/--

Issues:

Rating Rating Date

EUR300 mil proposed nts due 2020 5 13-Mar-2012

EUR60 mil fltg rate bank ln due 10/28/2017 B+ 13-Mar-2012