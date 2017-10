TEXT-S&P ratings - Morocco (Kingdom of)

(The following statement was released by the rating agency)

Oct 11 -

===============================================================================

Ratings -- Morocco (Kingdom of) ----------------------------------- 11-Oct-2012

===============================================================================

CREDIT RATING: Country: Morocco

Local currency BBB/Negative/A-2

Foreign currency BBB-/Negative/A-3 Primary SIC: Sovereign

Mult. CUSIP6: 61772*

Mult. CUSIP6: 617726

===============================================================================

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

13-Jul-2011 BBB/A-2 BBB-/A-3

23-Mar-2010 BBB+/A-2 BBB-/A-3

===============================================================================

Issues:

Rating Rating Date

MAD45 mil 9.75% bnds due 10/13/2012 BBB 13-Jul-2011

MAD31 mil 9.75% bnds due 10/20/2012 BBB 13-Jul-2011

MAD89 mil 9.50% bnds due 11/17/2012 BBB 13-Jul-2011

MAD110 mil 9.50% bnds due 11/24/2012 BBB 13-Jul-2011

MAD27 mil 9.50% bnds due 12/15/2012 BBB 13-Jul-2011

MAD120 mil 9.50% bnds due 12/22/2012 BBB 13-Jul-2011

MAD220 mil 9.50% bnds due 12/29/2012 BBB 13-Jul-2011

MAD10 mil 9.15% bnds due 03/16/2013 BBB 13-Jul-2011

MAD30 mil 8.95% bnds due 05/18/2013 BBB 13-Jul-2011

MAD110 mil 9.00% bnds due 05/18/2013 BBB 13-Jul-2011

MAD100 mil 8.85% bnds due 08/31/2013 BBB 13-Jul-2011

MAD100 mil 8.50% bnds due 12/14/2013 BBB 13-Jul-2011

MAD980 mil 8.50% bnds due 01/04/2014 BBB 13-Jul-2011

MAD392.75 mil 8.00% bnds due 04/05/2014 BBB 13-Jul-2011

MAD2 bil 7.15% bnds due 06/28/2014 BBB 13-Jul-2011

MAD955 mil 5.90% bnds due 10/18/2014 BBB 13-Jul-2011

MAD50 mil 6.25% bnds due 03/20/2015 BBB 13-Jul-2011

MAD24 mil 7.25% bnds due 10/02/2020 BBB 13-Jul-2011

MAD2.82 bil 7.10% bnds due 02/04/2017 BBB 13-Jul-2011

EUR500 mil 5.375% nts due 06/27/2017 BBB- 18-Jun-2007

EUR1 bil 4.50% nts due 10/05/2020 BBB- 29-Sep-2010