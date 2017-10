TEXT-S&P ratings - Softbank Corp.

(The following statement was released by the rating agency)

Oct 12 -

Ratings -- Softbank Corp. ----------------------------------------- 12-Oct-2012

CREDIT RATING: BBB/Watch Neg/-- Country: Japan

Primary SIC: Computer related

services, nec

Mult. CUSIP6: 83401R

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

13-Jan-2012 BBB/-- BBB/--

25-Jul-2011 BBB-/-- BBB-/--

22-Apr-2010 BB+/-- BB+/--

Issues:

Rating Rating Date

¥50 bil 1.50% conv bnds due 03/31/2013 BBB/WatchN 13-Jan-2012

¥15 bil 4.36% bnds ser 26 due 06/19/2014 BBB/WatchN 13-Jan-2012

¥30 bil 3.35% bnds ser 30 due 03/11/2015 BBB/WatchN 13-Jan-2012

¥25 bil 1.17% bnds ser 31 due 05/31/2013 BBB/WatchN 13-Jan-2012

¥25 bil 1.67% bnds ser 32 due 06/02/2015 BBB/WatchN 13-Jan-2012

¥130 bil 1.24% bnds ser 33 due 09/17/2013 BBB/WatchN 13-Jan-2012