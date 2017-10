TEXT-S&P ratings - Shikoku Electric Power Co. Inc.

(The following statement was released by the rating agency)

Oct 12 -

Ratings -- Shikoku Electric Power Co. Inc. ------------------------ 12-Oct-2012

CREDIT RATING: A-/Negative/A-2 Country: Japan

Primary SIC: Electric Services

Mult. CUSIP6: 824514

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

12-Oct-2012 A-/A-2 A-/A-2

29-May-2012 A/A-1 A/A-1

17-Oct-2011 A+/A-1 A+/A-1

27-Jan-2011 AA-/A-1+ AA-/A-1+

Issues:

Rating Rating Date

¥20 bil 2.05% bnds ser 237 due 11/22/2018 A- 12-Oct-2012

¥10 bil 2.00% bnds ser 245 due 06/25/2021 A- 12-Oct-2012

¥20 bil 1.72% bnds ser 251 due 09/22/2022 A- 12-Oct-2012

¥20 bil 1.00% bnds ser 253 due 06/23/2023 A- 12-Oct-2012

¥30 bil 1.39% bnds ser 257 due 02/25/2015 A- 12-Oct-2012

¥30 bil 1.44% bnds ser 258 due 03/25/2015 A- 12-Oct-2012

¥30 bil 2.26% bnds ser 264 due 05/25/2027 A- 12-Oct-2012

¥30 bil 1.79% bnds ser 265 due 08/25/2017 A- 12-Oct-2012

¥30 bil 1.89% bnds ser 267 due 09/25/2019 A- 12-Oct-2012

¥20 bil 1.62% bnds ser 268 due 04/25/2018 A- 12-Oct-2012

¥10 bil 0.50% bnds ser 272 due 11/22/2012 A- 12-Oct-2012

¥10 bil 0.30% bnds ser 273 due 05/24/2013 A- 12-Oct-2012

JAPANESE CP prog auth amt ¥120 bil A-2 12-Oct-2012